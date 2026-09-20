закрыть
20 сентября 2026, воскресенье, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кенийская бегунья Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне

  • 20.09.2026, 17:57
  • 1,218
Кенийская бегунья Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
Агнес Нгетич
Фото: Athletics Africa

25-летняя спортсменка на одну секунду превзошла предыдущее достижение.

Кенийка Агнес Нгетич установила новый мировой рекорд на полумарафонской дистанции (21,1 км).

На чемпионате мира по шоссейному бегу в Копенгагене 25-летняя Нгетич показала результат 1 час 5 минут 15 секунд.

Предыдущее достижение в полумарафоне в чисто женском забеге (без мужчин-пейсмейкеров) принадлежало ее соотечественнице Перес Джепчирчир (1:05.16) и было установлено 17 октября 2020 года.

Нгетич в январе 2024 года в Валенсии стала первой женщиной в истории, выбежавшей из 29 минут на шоссе или стадионе на дистанции 10 км в смешанном забеге (28.46). Кроме того, в апреле 2025 года Нгетич установила мировой рекорд (29.27) на 10 км на шоссе (для забегов, где участвовали только женщины).

Нгетич является трехкратной чемпионкой мира по кроссу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин