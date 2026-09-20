Кенийская бегунья Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
- 20.09.2026, 17:57
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25-летняя спортсменка на одну секунду превзошла предыдущее достижение.
Кенийка Агнес Нгетич установила новый мировой рекорд на полумарафонской дистанции (21,1 км).
На чемпионате мира по шоссейному бегу в Копенгагене 25-летняя Нгетич показала результат 1 час 5 минут 15 секунд.
Предыдущее достижение в полумарафоне в чисто женском забеге (без мужчин-пейсмейкеров) принадлежало ее соотечественнице Перес Джепчирчир (1:05.16) и было установлено 17 октября 2020 года.
Нгетич в январе 2024 года в Валенсии стала первой женщиной в истории, выбежавшей из 29 минут на шоссе или стадионе на дистанции 10 км в смешанном забеге (28.46). Кроме того, в апреле 2025 года Нгетич установила мировой рекорд (29.27) на 10 км на шоссе (для забегов, где участвовали только женщины).
Нгетич является трехкратной чемпионкой мира по кроссу.