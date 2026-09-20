«Все трое пошли в ИТ и даже разрешения не спросили» 1 20.09.2026, 17:34

Иллюстрационное фото

Родители спорят, какие профессии выбирать детям.

В Threads развернулась дискуссия с участием родителей-айтишников — люди обсуждают, какую профессию выбрали бы для своих детей, пишет Devby.

Пользователи разделились на две группы. Одни категоричны: только не в ИТ, мол, «профессия программиста отомрет еще при нашей жизни»; другие с ними не согласны. Вот несколько доводов.

— Я бы запретил своему ребенку идти в ИТ, лучше пускай в медицинский [вуз] идет — перспектив в разы больше, написал один из комментаторов. И в ответ на вопрос, а что если у ребенка будет получаться именно в ИТ добавил, что врачей «никакой ИИ не заменит и конкуренция минимальная».

— Мы с мужем сами выбрали себе профессию и не хотим своим детям что-то навязывать. Работаем дома, пишем игры — дети видят, как это выглядит «изнутри». [Они] никогда не ходили на кружки робототехники или программирования, из хобби — пианино, английский, рисование, мастерить из дерева. Однако когда сыну пришлось выбирать профиль в старшей школе — он выбрал информатику и математику, потому что с гуманитарными науками было сложно.

— Мы [с мужем] оба в ИТ, ребенок — художник. А вот у наших друзей сын выбрал техническое направление, хотя они оба музыканты.

— Все трое [детей] пошли в ИТ — и даже разрешения не спросили.

У других родителей-айтишников спросили, а на что настраивают своих чад они и так ли уж (не)правы спикеры из Threads.

«Коллега считает, что нужна „реальная профессия“ — медицина. Но не все так просто!»

Иван (имя изменено), тимлид, 15+ лет в ИТ:

— Недавно обсуждали эту тему с коллегой. Он считает, что ребенку нужно дать «реальную профессию» в руки, но при этом не готов видеть сына с сантехническим ключом или отверткой в руках, — поэтому направляет в медицину (элитная профессия, мол). А у меня как раз жена врач, и я вижу: да, без хлеба в этой сфере не останешься, и работа всегда будет, — но не факт, что это придется ребенку по душе.

У меня самого двое сыновей-близнецов в 10 классе, и оба, глядя на маму, в медицину не хотят. Они не отличники, а крепкие хорошисты, аттестаты на 8,5+ баллов. В БГУИР с такими поступить еще можно, а в БГМУ да еще и на какой-нибудь стомфак, где балл 390+ - без шансов, даже если экзамены сдать на все 100.

Так что сыновья упираются в первое ограничение: здесь в Беларуси их путь в медицину будет лежать через целевое и 5 лет отработки в какой угодно «дыре» (как бы там не выгореть за это время). А за границей — через отъезд и необходимость как-то выживать и учиться в чужой стране.

Но главное — у них к медицине душа не лежит. Они так и говорят: не хотим каждый день нести ответственность за чью-то жизнь. А математика и физика им нравятся, программируют с 13 лет оба. И что я должен как отец делать, сказать: нет, ребята, все равно давайте-ка учебники по биологии и химии в руки — и марш в БГМУ?

Я уверен, что ИИ-истерия пройдет, разработчики (и другие ИТ-специалисты, само собой) станут работать в тандеме с нейросетью. Это не замена человеку — а инструмент в помощь. Форд придумал конвейер — и многие рабочие лишились своих мест, но заводов без сотрудников все же в наше время не существует. Джунам отказывают сегодня, но это не значит, что завтра на них не будет спроса.

Ну, а если через 4 года обучения в вузе они скажут мне: нет, отец, ИТ не наше — будем учиться класть плитку, я поддержу. Ваш выбор, парни.

«Моя задача — дать выбор»

Андрей (имя изменено), архитектор, 25+ лет в профессии:

— Моя старшая дочка учится как раз в БНТУ, по окончании получит диплом инженера-программиста. Мог ли я направить ее куда-то еще — нет, она четко дала понять, что гуманитарные науки — совсем не ее, естественные — тоже. Я предупредил ее, что в этой профессии ей придется до пенсии учиться новому. Она сказала: «Значит, буду».

Кстати, когда дочь поступала, ее подруга сказала: «Фу, БНТУ!» — и заявила, что кроме как БГУИР ничего не рассматривает, как будто в других техвузах дают недообразование. Но в итоге сама в БГУИР учиться не смогла: плачет, что ей тяжело. А дочке нравится.

В ИТ куча направлений — такой выбор: иди на курсы или изучай сам, делай. Не нравится — меняй. ИИ грозит заменить тебя — учись работать с ИИ. Почему все стали кричать на каждом шагу, что в ИТ жизни нет и уже не будет? В начале нулевых эта сфера тоже была «не торт», но тех, кому нравилось программировать, кто своей жизни не представлял без компьютера, это не останавливало.

У меня есть еще сын. Он пока только перешел в среднюю школу и не знает, чего хочет, но его я тоже не стану ограничивать в выборе или останавливать.

Был момент, сын ходил на курсы LEGO-программирования. Сначала нравилось (особенно собирать, они работали в парах, и в своей паре сын больше отвечал за сборку, а его товарищ — за программирование), а потом перегорел. И мы забрали сына этих с курсов. Потом он увлекся игрой на гитаре, но остыл, когда стало понятно, что для результата заниматься нужно каждый день. Окей, никто не заставляет. Моя задача как родителя дать ему выбор (и образование, конечно), а не заставить смотреть в ту сторону, которую я для него выберу.

«Куда захочет, туда и пойдет. Сын — личность со своим мнением и желаниями»

Маргарита, эйчар и рекрутер, в ИТ 4 года, в профессии — 7+:

— Если бы мой сын сказал, что хочет в ИТ — я бы записала его на занятия по логике или алгоритмике, это точно не было бы ему во вред. Но он у меня мальчик творческий — поэтому его интересы: дизайн, рисование. И да, я бы не стала возражать, если бы он захотел осваивать графический дизайн — наоборот, всячески помогала бы.

Мой сын ходил 2 года на робототехнику и сказал: «Ай!» — так что страстью к программированию там и не пахнет. Но я придерживаюсь такого мнения: куда захочет, туда и пойдет. Он личность со своим мнением и желаниями. А деньги можно заработать в любой сфере, если ты хорош как профессионал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com