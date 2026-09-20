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В Барановичах девочку назвали очень редким древнегреческим именем

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  • 20.09.2026, 17:07
  • 2,666
В Барановичах девочку назвали очень редким древнегреческим именем
Иллюстрационное фото

Так же называется островное европейское государство.

В Барановичах впервые зарегистрировали девочку по имени Мальта. Она стала первым ребенком в молодой семье.

Имя Мальта означает «медовая», «тихая гавань» или «та, что даёт жизнь». Оно происходит от слова Мелита — древнегреческого названия Мальты.

Также в барановичском ЗАГСе рассказали, что в середине сентября зарегистрировали первую за 14 лет Раису, а также первого за 4 года Родиона.

Всего с 11 по 17 сентября в городе родились 20 детей.

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