В Барановичах девочку назвали очень редким древнегреческим именем

В Барановичах девочку назвали очень редким древнегреческим именем1
- 20.09.2026, 17:07
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Так же называется островное европейское государство.
В Барановичах впервые зарегистрировали девочку по имени Мальта. Она стала первым ребенком в молодой семье.
Имя Мальта означает «медовая», «тихая гавань» или «та, что даёт жизнь». Оно происходит от слова Мелита — древнегреческого названия Мальты.
Также в барановичском ЗАГСе рассказали, что в середине сентября зарегистрировали первую за 14 лет Раису, а также первого за 4 года Родиона.
Всего с 11 по 17 сентября в городе родились 20 детей.