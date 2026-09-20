Белорусы придумали, как зимой защитить асфальт от солей

Белорусы придумали, как зимой защитить асфальт от солей2
- 20.09.2026, 17:25
Защитный состав испытывает Нефтебитумный завод.
Нефтебитумный завод испытывает защитный состав для асфальта, пишет sb.by.
Специалисты завода сделают выводы, как состав поведет себя в экстремальных условиях, в том числе при зимней обработке солью. Это важно, ведь асфальтовые дороги подвергаются постоянному высокому воздействию хлоридов калия и натрия, а дожди растворяют соляную пыль, создавая высококоррозионный раствор. Обычный асфальтобетон в таких условиях разрушается в разы быстрее.
А вот защитные составы Нефтебитумного завода создают на поверхности асфальта гидрофобную бесшовную пленку. И тогда соляные растворы не должны проникнуть внутрь асфальтобетонного покрытия.