Белорусы придумали, как зимой защитить асфальт от солей 2 20.09.2026, 17:25

Иллюстрационное фото

Защитный состав испытывает Нефтебитумный завод.

Нефтебитумный завод испытывает защитный состав для асфальта, пишет sb.by.

Специалисты завода сделают выводы, как состав поведет себя в экстремальных условиях, в том числе при зимней обработке солью. Это важно, ведь асфальтовые дороги подвергаются постоянному высокому воздействию хлоридов калия и натрия, а дожди растворяют соляную пыль, создавая высококоррозионный раствор. Обычный асфальтобетон в таких условиях разрушается в разы быстрее.

А вот защитные составы Нефтебитумного завода создают на поверхности асфальта гидрофобную бесшовную пленку. И тогда соляные растворы не должны проникнуть внутрь асфальтобетонного покрытия.

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