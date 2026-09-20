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Белорусы придумали, как зимой защитить асфальт от солей

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  • 20.09.2026, 17:25
Белорусы придумали, как зимой защитить асфальт от солей
Иллюстрационное фото

Защитный состав испытывает Нефтебитумный завод.

Нефтебитумный завод испытывает защитный состав для асфальта, пишет sb.by.

Специалисты завода сделают выводы, как состав поведет себя в экстремальных условиях, в том числе при зимней обработке солью. Это важно, ведь асфальтовые дороги подвергаются постоянному высокому воздействию хлоридов калия и натрия, а дожди растворяют соляную пыль, создавая высококоррозионный раствор. Обычный асфальтобетон в таких условиях разрушается в разы быстрее.

А вот защитные составы Нефтебитумного завода создают на поверхности асфальта гидрофобную бесшовную пленку. И тогда соляные растворы не должны проникнуть внутрь асфальтобетонного покрытия.

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