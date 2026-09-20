Глава Škoda возглавит Volvo Cars 2 20.09.2026, 18:08

Фото: Volvo

Клаус Зеллмер более 30 лет работает в автомобильной отрасли, где занимал руководящие должности в Porsche и Volkswagen.

Volvo Cars назначила Клауса Зеллмера президентом и генеральным директором компании. Он сменит на этом посту Хокана Самуэльссона, который покинет должность в следующем году, сообщает Reuters.

Зеллмер, ранее возглавлявший Škoda Auto, должен вступить в должность не позднее 1 октября 2027 года. Он имеет более 30 лет опыта работы в мировой автомобильной отрасли, сообщает Bloomberg. По словам председателя совета директоров Volvo Car Ли Шуфу, его опыт работы с премиальными и массовыми брендами подходит для новой должности.

На прошлой неделе Самуэльссон заявил, что не планирует продолжать работать на полной ставке после окончания его контракта в апреле, пишет Reuters. Он руководил компанией с 2012 по 2022 год и вернулся на пост главы Volvo Cars в прошлом году. С момента переназначения Самуэльссон должен был поднять акции автоконцерна, однако в настоящее время они, упав с начала года на более чем 45%, продолжают торговаться вблизи исторических минимумов.

Тем не менее незадолго до перестановок Volvo Cars представила план развития до конца десятилетия. Компания намерена выпустить 13 новых моделей — семь для западных рынков и шесть для Китая. Также планируется перестроить производственную сеть и обновить модельный ряд.

По данным Reuters, план рассчитан с учетом проблем компании, включая последствия американских тарифов и снижение продаж в Китае. Bloomberg отмечает, что Volvo Cars также сталкивается с конкуренцией, устареванием модельного ряда, низкой загрузкой производственных мощностей и ростом цен на сырье.

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