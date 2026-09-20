Когда белорусам могут назначить пенсию позже обычного – в 60 или 65 лет? 22 20.09.2026, 18:29

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Минтруда объяснило.

В Беларуси одного достижения пенсионного возраста для назначения трудовой пенсии мало. Большое значение имеет страховой стаж: если его не хватает, мужчинам пенсию могут назначить только с 65 лет, женщинам – с 60. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что на общих основаниях мужчины в Беларуси выходят на пенсию в 63 года, женщины – в 58 лет. При этом общий стаж работы должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Еще одно условие – страховой стаж. С 2025 года требуется не менее 20 лет.

Если 20 лет страхового стажа человек не набрал, но у него есть как минимум 10 лет уплаты взносов в ФСЗН, он может рассчитывать на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже. Однако назначат ее позже: мужчинам – с 65 лет, женщинам – с 60.

Если необходимого страхового стажа нет и для такой пенсии, человеку может быть назначена социальная пенсия. Возраст тот же: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Трудовой стаж показывает, сколько лет засчитывается человеку в общий стаж, а страховой – сколько времени за него платили взносы на пенсионное страхование (в ФСЗН).

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