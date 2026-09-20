Украина будет хранить нефтепродукты в Венгрии 1 20.09.2026, 19:15

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Иллюстрационное фото

Киев и Будапешт подписал соглашение в рамках саммита Карпатской восьмерки.

Украинская компания «Нафтогаз» и венгерский энергетический концерн MOL подписали меморандум о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы. Об этом «Нафтогаз» сообщил в своем Telegram-канале.

Документ был подписан в рамках саммита Карпатской восьмерки.

Председатель правления украинской компании Сергей Федоренко заявил, что диверсификация маршрутов снабжения и создание дополнительных мощностей хранения нефти за пределами зоны обстрелов является вопросом стабильности всего рынка на фоне постоянных атак на топливную инфраструктуру.

Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией, добавил он.

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