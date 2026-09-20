В Москве начал пропадать бензин 5 20.09.2026, 19:38

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Иллюстрационное фото

Украинские дроны нанесли удар по НПЗ в Капотне.

На заправках сети «Газпром нефть» в Москве 20 сентября стал пропадать бензин после ночного удара украинских беспилотников и крупного пожара на нефтезаводе в Капотне (МНПЗ), который принадлежит компании. Об этом сообщает msk1.ru. Журналист издания проверил наличие топлива на АЗС сети в районе Гольяново на востоке столицы и выяснил, что бензин там отсутствует. «Сегодня сказали вывесить объявление, что продаем бензин по 30 литров [на один автомобиль]. А теперь и вовсе бензина нет, мы и сняли. Так что ждем, когда завезут. Сроков пока не сообщали, по факту сами узнаем», — сказал сотрудник станции.

До этого телеграм-канал «Раньше всех, ну почти» написал, что на столичных заправках «Газпром нефти» утром был введен новый лимит на отпуск бензина — 30 литров на машину, хотя еще в субботу он был вдвое выше. На горячей линии компании, которая ввела ограничение на продажу бензина в Москве месяц назад, не смогли дать пояснений по поводу новых общих лимитов по городу. Однако там отметили, что на каждой заправке обычно действуют разные ограничения. Например, на станции в районе Южное Чертаново это 40 литров бензина в одни руки. «Скорее всего, по вашему региону так и будет на всех. Это еще зависит от того, автоматическая она или нет», — сообщили на горячей линии. Украинские дроны поразили МНПЗ, который обеспечивал около трети потребления топлива в столице, в ночь на воскресенье.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что «несколько беспилотников достигли территории МНПЗ» и что на территории комплекса был поврежден некий объект. В районе завода, номинальная мощность которого достигает 14 млн тонн в год, появилось несколько крупных очагов пожаров.

Атаку на завод подтвердили украинские власти. По данным Генштаба ВСУ, в результате удара были поражены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. «Предприятие осуществляет переработку нефти и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другую нефтепродукцию. Завод задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил России», — заявили украинские военные.

Ранее МНПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня — выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности.

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