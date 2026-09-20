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Левая партия лидирует на земельных выборах в Берлине

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  • 20.09.2026, 20:26
  • 2,558
Левая партия лидирует на земельных выборах в Берлине
Иллюстрационное фото

Христианско-демократический союз – второй.

Левая партия (ЛП) побеждает на выборах в Палату депутатов (земельный парламент) Берлина. Об этом сообщает телеканалом ARD со ссылкой на данные экзитпола.

В публикации отмечается, что Левая партия набирает около 24,5% голосов, партия федерального канцлера Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) – 20%.

Третье место занимает крайне правая «Альтернатива для Германии» с 16% голосов, за ней следуют «Зеленые» – 15% и Социал-демократическая партия Германии – 12%. Партия «Союз Сары Вагенкнехт» – получает 5% голосов.

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