Брестчанин пытается продать «однушку» вместе со своей сестрой и племянницей, которые живут там 7 20.09.2026, 21:07

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Иллюстрационное фото

Общественность возмущена.

Внимание общественности привлекло странное объявление о продаже квартиры в Бресте. Пользовательница Threads выложила скрины публикации, в которой однокомнатную квартиру продают «с обременением», а именно с проживающей в ней женщиной и ребенком, пишет «Зеркало».

В объявлении сказано, что в квартире проживают и остаются проживать женщина с ребенком, из-за чего возможен хороший торг. Сейчас квартира стоит 106 тысяч белорусских рублей, или 35 тысяч долларов.

— А это как это так это? Я покупаю квартиру 20 м, и живу в ней с женщиной и её ребенком? — поинтересовалась автор поста.

В комментарии пришла Наталья, которая представилась той самой женщиной, проживающей в брестской квартире. По ее словам, квартиру пытается продать ее брат, который по закону не может выписать свою сестру и ее ребенка:

— Я та женщина с ребенком и, да, с нами продают квартиру. Чтобы не было недопониманий, наверное, надо озвучить предысторию. Эта квартира была приобретена моим братом в кредит для того, чтобы он мог через суд выписать меня из родительской квартиры.

Наталью поддержала в комментариях, вероятно, ее подруга Оксана:

— Женщина с ребенком, которая там на данный момент проживает — моя подруга, выписана она туда по суду из родительской квартиры родным братом, т. к. человека выписать вникуда нельзя, куплена квартира в малосемейке в кредит, платить очень дорого, поэтому брат пытается ее как-то продать, понимая или не понимая, что без ее согласия он сделать этого не сможет.

У многих комментаторов действия брата брестчанки вызвали возмущение:

«У меня просто в голове не укладывается. Брест. Город и регион, в котором я родился и вырос. Два брата. Одна сестра. Старший брат старше на 11 лет младшего. Сестру вообще не считаем, потому что это неприкосновенное».

«У моей мамы два старших брата. В свое время они все ушли строить свою жизнь как самостоятельные мужчины, а маме отписали родительский дом по дарственной еще при жизни общим решением. И все живут дружно. А здесь такая история вырисовалась, прям сериал на первом».

«А знали бы вы, какую младший брат со своей женой еще и жизнь в этой квартире Наталье и ее дочке устраивают, там волосы дыбом встают, и точно, можно сериал снимать на первом, история о том, как брат пытается ее выжить отовсюду…»

«Хороший торг? Это как? Останется жить только женщина, ребенок нет? Ну и ценник как будто там не обременение, а я даже не знаю, прикол».

«Видимо, продавец вообще не в себе. Ну вы сами представьте, вы купили квартиру, но не можете в ней жить, сдать или продать. Вы еб***лись?»

«Наш рынок недвижимости совсем с ума сошел».

«Самое страшное, что кто-то купит и начнет их выживать из их же квартиры».

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