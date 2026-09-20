Результаты экзитполов на земельных выборах в Германии 1 20.09.2026, 21:57

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Фото: Philip Dulian/dpa/picture alliance

Выборы прошли в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании и Палату депутатов Берлина.

На выборах в ландтаг (земельный парламент) восточной федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) показала высокие результаты. В Мекленбурге - Передней Померании она занимает первое место с минимальным отрывом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), свидетельствуют неофициальные предварительные результаты, обнародованные после завершения голосования в воскресенье, 20 сентября.

На выборах в Палату депутатов Берлина, однако, правые популисты оказались на третьем месте - после лидирующей Левой партии и Христианско-демократического союза (ХДС).

Выборы в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании

Согласно этим данным, по итогам выборов в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании лидирует АдГ с результатом в 37,9%. Это на 21,2 процентного пункта больше, чем результат этой партии на прошлых земельных выборах.

СДПГ действующего премьер-министра земли Мануэлы Швезиг, которая является лидером списка своей партии и на текущих выборах, по этим данным, набирает 35,7% голосов, занимая второе место. Таким образом, по сравнению с прошлым выборами в ландтаг партия ухудшила свой результат на 3,9 процентного пункта.

Левая партия, по предварительным данным, набирает 6,7% голосов. Это на 3,2 процентного пункта ниже результата на прошлых выборах в ландтаг.

ХДС, членом которого является канцлер ФРГ Фридрих Мерц, получил поддержку 5% избирателей, ухудшив свой результат по сравнению с последними выборами в ландтаг земли на 8,3 процентного пункта.

За «Союз 90»/«зеленые» проголосовали 5,4% граждан. Это на 0,9 процентного пункта ниже прошлого результата.

Левопопулистской партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) отдали свои голоса 4,9% проголосовавших. В случае преодоления 5%-ного барьера партия обеспечит себе место в ландтаге. Свободная демократическая партия (СвДП) получила столь незначительную поддержку, что оказалась в графе «другие». Все партии из этой категории набрали суммарно 4,4%.

Кандидатом в премьер-министры земли Мекленбург - Передняя Померания от партии АдГ выступает 56-летний Ляйф-Ерик Хольм - депутат бундестага, бывший электромонтер и бывший радиоведущий. Однако наблюдатели с самого начала указывали, что шансов стать главой земельного правительства у него нет, поскольку все прочие партии уже объявили, что не готовы вступать в коалицию с ультраправыми.

Выборы в Палату депутатов Берлина

В то же воскресенье, 20 сентября, состоялись выборы в Палату депутатов (парламент) Берлина. По данным экзитполов, лидером этой гонки оказалась Левая партия, набирающая 25,3% голосов избирателей (плюс 13,1 процентного пункта). На втором месте - консервативный ХДС с 19,1% (потери в 9,1 процентного пункта). Правые популисты из АдГ - на третьем месте с 16,2% (улучшение результата на 7,1 процентного пункта). Далее идут: «зеленые» с 14,5% (ухудшение на 3,9 процентного пункта), СДПГ с 12,1% (минус 6,3 процентного пункта) и СвДП с 2,5% (потери в 2,1 процентного пункта). ССВ, по этим данным, впервые проходит в Палату депутатов Берлина с 5% голосов.

В Мекленбурге - Передней Померании право голоса есть у примерно 1,3 миллиона человек, в Берлине - приблизительно у 2,5 миллиона. Впервые на выборах в этих федеральных землях проголосовать могли 16- и 17-летние.

В Берлине 20 сентября состоялись также выборы в 12 районных собраний депутатов. Правом голоса на выборах этого уровня обладают 2,75 миллиона человек, поскольку оно есть не только у немцев, но и у граждан других стран ЕС, проживающих в столице Германии.

Вопрос о политическом будущем Фридриха Мерца

В преддверии выборов в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании и в Палату депутатов Берлина многие эксперты указывали на их важную роль с точки зрения политического будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. После уверенной победы «Альтернативы для Германии» (44%) и провала ХДС (17,2%) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, прошедших 6 сентября, его позиции внутри Германии и даже в собственной партии значительно пошатнулись.

После тех выборов многие наблюдатели высказывали предположение, что Мерц может досрочно уйти в отставку с поста главы германского правительства. На вероятность такого сценария указывали и данные опросов граждан ФРГ.

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