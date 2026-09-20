Центризбирком РФ опубликовал первые результаты «выборов» в Госдуму

Центризбирком РФ опубликовал первые результаты «выборов» в Госдуму3
- 20.09.2026, 22:27
«Единой России» «рисуют» 57,54% голосов после обработки 13,9% бюллетеней.
Российский Центризбирком опубликовал первые результаты подсчета голосов на «выборах» в Госдуму. После обработки 13,88% протоколов «Единая Россия» имеет 57,54%.
На втором месте КПРФ с 13,67%, на третьем — ЛДПР с 9,27%.
Предварительно в Госдуму также проходят еще две псевдооппозиционные партии: «Новые люди» (7,96%) и «Справедливая Россия» (5,16%).
В 2021 году «Единая Россия» по официальным подсчетам имела 49,82%.
Выборы в Госдуму прошли в условиях отсутствия политической конкуренции, а также пятого года войны, когда украинские атаки на российскую нефтепереработку вызвали дефицит топлива, дальность ударов ВСУ растет с каждым днем, а российская армия находится в глубоком кризисе.
Большинство кандидатов, открыто выступавших против войны в Украине, к выборам не допустили. В августе Верховный суд России отменил регистрацию федерального списка «Яблока» — единственной зарегистрированной партии, открыто выступавшей против войны.
Независимых международных наблюдателей Россия также не пригласила.