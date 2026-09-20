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СМИ рассказали, что за «Пеликан» летел на Москву

  • 20.09.2026, 22:53
СМИ рассказали, что за «Пеликан» летел на Москву
Иллюстрационное фото

Столица РФ подверглась масштабной атаке ВСУ.

Вооружение Pelican, которое президент Украины назвал одним из средств поражения Москвы 20 сентября, не является баллистической ракетой. Об этом написало РБК-Украина со ссылкой на источники.

Зеленский в своем посте не уточнил, чем является Pelican. Но СМИ предполагали, что это может быть украинская баллистическая ракета, запуск которой анонсировали на осень.

В пользу такого мнения говорил и тот факт, что Pelican – это новый бренд украинской оборонной компании Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго» и дроны FP-1 и FP-2. В апреле компания зарегистрировала торговую марку «Пеликан», поэтому было предположение, что именно такое название получит ее баллистическая ракета FP-7, сообщало в апреле hromadske.

Однако источники РБК-Украина уточнили, что на самом деле Pelican представляет собой беспилотник авиационного типа. Других данных о нем не разглашают, отметили собеседники журналистов.

Столицу России этой ночью атаковали более 1,6 тыс. дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака стала «самой масштабной и беспрецедентной».

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