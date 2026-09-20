СМИ рассказали, что за «Пеликан» летел на Москву
- 20.09.2026, 22:53
Столица РФ подверглась масштабной атаке ВСУ.
Вооружение Pelican, которое президент Украины назвал одним из средств поражения Москвы 20 сентября, не является баллистической ракетой. Об этом написало РБК-Украина со ссылкой на источники.
Зеленский в своем посте не уточнил, чем является Pelican. Но СМИ предполагали, что это может быть украинская баллистическая ракета, запуск которой анонсировали на осень.
В пользу такого мнения говорил и тот факт, что Pelican – это новый бренд украинской оборонной компании Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго» и дроны FP-1 и FP-2. В апреле компания зарегистрировала торговую марку «Пеликан», поэтому было предположение, что именно такое название получит ее баллистическая ракета FP-7, сообщало в апреле hromadske.
Однако источники РБК-Украина уточнили, что на самом деле Pelican представляет собой беспилотник авиационного типа. Других данных о нем не разглашают, отметили собеседники журналистов.
Столицу России этой ночью атаковали более 1,6 тыс. дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака стала «самой масштабной и беспрецедентной».