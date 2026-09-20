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Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

  • 20.09.2026, 21:37
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
ДОНАЛЬД ТРАМП И ВЛАДИМИР PЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: SHUTTERSTOCK / FOTODOM / JOSHUA SUKOFF

В ближайшие дни президент Украины отправится в США.

Президенты Украины и США встретятся в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом.

«Только что разговаривали с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика налицо», – написал он.

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