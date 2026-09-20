Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
- 20.09.2026, 21:37
В ближайшие дни президент Украины отправится в США.
Президенты Украины и США встретятся в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом.
«Только что разговаривали с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика налицо», – написал он.