Wildberries и Ozon столкнулись с валом исков от селлеров 20.09.2026, 21:16

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Иски «посыпались» после ударов БПЛА по складам.

Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon, которые понесли миллиардные убытки из-за ударов украинских дронов по их складам, столкнулись с массовыми исками продавцов, пишет «Коммерсант». С 15 июля по 15 сентября к ООО РВБ (Wildberries) подали 599 заявлений, следует из базы СПАРК. Это на 53,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Юрлицо Ozon ООО «Интернет Решения» стало ответчиком по 236 новым искам, и этот показатель более чем вдвое выше прошлогоднего. Существенная доля претензий исходит от небольших компаний, занимающихся онлайн-торговлей. Систематические удары по логистическим объектам Wildberries начались 18 июля, склады Ozon стали атаковать с 25 августа.

В Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей отмечали, что вследствие налетов пострадало более 400 тыс. селлеров, а совокупные убытки достигли 600–800 млрд рублей. Новые иски против Wildberries и Ozon стали чаще подавать именно из-за потерь товара селлерами, отмечают в Союзе продавцов маркетплейсов (СПМ). Руководитель практики «Цифровизация» «КСК Групп» Михаил Болдырев сказал, что речь идет в том числе о последствиях атак на инфраструктуру маркетплейсов. По его словам, продавцы Wildberries активно используют отчеты об ущербе, которые выгружает компания. Они направляют претензии и оспаривают отказ платформы от ответственности.

Эксперт также отмечает, что часть исков от селлеров может быть связана с задержками выплат со стороны Wildberries. Согласно опросу СПМ, 95,6% продавцов заявляли, что не получили деньги за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа, тогда как раньше с перебоями сталкивалось гораздо меньшее число селлеров. В Wildberries причиной задержек называли DDoS-атаки. На прошлой неделе стало известно, что продавцы заявляли правительству о 20 млрд рублей не полученных по результатам продаж за последнюю неделю июля выплат.

Подаваемые продавцами иски о взыскании убытков бывают более сложными, чем прежние претензии к маркетплейсам, сказал директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Он отмечает, что платформы в рамках судебных разбирательств ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, что может освободить их от выплат.

По мнению спикера, количество подобных споров между селлерами и маркетплейсами будет увеличиваться как минимум из-за роста числа самих предпринимателей. Гафаров называет предметом разбирательств штрафы и удержания денежных средств, блокировку личных кабинетов, комиссии и логистические сборы.

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