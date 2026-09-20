В Краснодарском крае РФ упал вертолет Ми-8

В Краснодарском крае РФ упал вертолет Ми-82
- 20.09.2026, 21:27
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На борту было четыре человека.
Один человек пострадал при падении Ми-8 в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавиа» совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил об одном пострадавшем.
По данным прокуратуры, вертолет выполнял санитарный рейс по маршруту Байкит — Суломай. Инцидент произошел около 19:00 по Минску (23:00 по местному времени).
По данным собеседника ТАСС, на борту было четыре человека. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура начала проверку.