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В Краснодарском крае РФ упал вертолет Ми-8

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  • 20.09.2026, 21:27
  • 1,504
В Краснодарском крае РФ упал вертолет Ми-8
Иллюстрационное фото

На борту было четыре человека.

Один человек пострадал при падении Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавиа» совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил об одном пострадавшем.

По данным прокуратуры, вертолет выполнял санитарный рейс по маршруту Байкит — Суломай. Инцидент произошел около 19:00 по Минску (23:00 по местному времени).

По данным собеседника ТАСС, на борту было четыре человека. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура начала проверку.

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