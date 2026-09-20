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Италия введет запрет на ношение паранджи и никаба в школах

  • 20.09.2026, 21:01
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Италия введет запрет на ношение паранджи и никаба в школах

Об этом сообщила премьер страны.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о подготовке законопроекта, который вводит запрет на ношение в школах паранджи и никаба. Кроме того, он предусматривает ограничение числа иностранных учеников в классе, сообщает агентство ANSA.

На ежегодном сборе молодежного крыла партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заявила, что учащиеся «должны ходить в школу с открытым лицом, и в Италии никто, будь то во имя реальной или предполагаемой традиции, не может заставить девушку прятать себя». Требование об ограничении числа иностранцев в классах, по словам премьер-министра, обусловлено стремлением сохранить качество обучения и повысить уровень интеграции. «Если в классе только один ребенок, не понимающий итальянского языка, то он, скорее всего, сможет выучить этот язык и быстро интегрироваться при поддержке одноклассников и учителей»,— заявила она, отметив, что если не знающих язык учеников много, или даже большинство, «тогда это не интеграция, а халатность».

Кроме того, планируется обязать родителей иностранных учеников тоже учить итальянский язык, если у семей будут серьезные трудности с интеграцией в общество. При этом Мелони не уточнила, какое максимальное количество иностранцев может быть в классе. По данным исследовательского института Fondazione ISMU, сейчас доля посещающих итальянские школы иностранцев составляет 11,6%, то есть примерно 12 на каждые 100 школьников.

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