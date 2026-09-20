В Варшаве прошел чемпионат Европы по мастерству управления трамваем 1 20.09.2026, 20:50

Фото: Cezary Warś

Победу одержала команда из Праги.

Варшава приняла XII чемпионат Европы по мастерству управления трамваями, известный как Tram-EM. В состязании приняли участие 26 команд из разных городов Европы и австралийского Мельбурна. Местом проведения чемпионата стала улица Маршалковская, недалеко от Дворца культуры и науки.

Чемпионат был приурочен ко Дню общественного транспорта и ознаменовал 160-летие трамвайной сети в польской столице. Водители соревновались в точности управления, быстроте и точности торможения многотонных трамваев. Каждая команда состояла из двух человек: женщины и мужчины.

Победу в соревновании одержала команда из Праги.

Фото: Rafał Motyl

Одним из самых зрелищных испытаний стал «трамвайный боулинг» с гигантскими кеглями. Кроме этого, водители проходили тест на плавность хода, управляя трамваем с чашей воды. Отдельным испытанием стал контроль скорости с закрытым спидометром.

Фото: Cezary Warś

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com