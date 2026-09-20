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В Варшаве прошел чемпионат Европы по мастерству управления трамваем

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  • 20.09.2026, 20:50
В Варшаве прошел чемпионат Европы по мастерству управления трамваем
Фото: Cezary Warś

Победу одержала команда из Праги.

Варшава приняла XII чемпионат Европы по мастерству управления трамваями, известный как Tram-EM. В состязании приняли участие 26 команд из разных городов Европы и австралийского Мельбурна. Местом проведения чемпионата стала улица Маршалковская, недалеко от Дворца культуры и науки.

Чемпионат был приурочен ко Дню общественного транспорта и ознаменовал 160-летие трамвайной сети в польской столице. Водители соревновались в точности управления, быстроте и точности торможения многотонных трамваев. Каждая команда состояла из двух человек: женщины и мужчины.

Победу в соревновании одержала команда из Праги.

Фото: Rafał Motyl

Одним из самых зрелищных испытаний стал «трамвайный боулинг» с гигантскими кеглями. Кроме этого, водители проходили тест на плавность хода, управляя трамваем с чашей воды. Отдельным испытанием стал контроль скорости с закрытым спидометром.

Фото: Cezary Warś
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