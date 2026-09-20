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«Манчестер Сити» возглавил Английскую премьер-лигу

  • 20.09.2026, 20:32
«Манчестер Сити» возглавил Английскую премьер-лигу
Фото: Getty Images

«Горожане» победили «Сандерленд» в матче с 8 голами.

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Сандерленд» со счетом 5:3 в домашнем матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Энцо Фернандес (9-я минута), Райан Шерки (29), Антуан Семеньо (43, 57) и Эрлинг Холанд (81). У проигравших хет-трик сделал Брайан Бробби (12, 33, 59).

«Манчестер Сити» набрал 15 очков и вышел в единоличные лидеры АПЛ. «Арсенал» в этом туре проиграл «Брайтону» (0:3) и остался на втором месте (12). «Сандерленд» с четырьмя очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 11 октября сыграет в гостях в «Ливерпулем». «Сандерленд» днем ранее примет «Брайтон».

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