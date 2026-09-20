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Появилось видео, как украинский MICH-2000 прорывает российскую ПВО и взрывает НПЗ

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  • 20.09.2026, 20:23
  • 10,534
Появилось видео, как украинский MICH-2000 прорывает российскую ПВО и взрывает НПЗ

Дрон MICH-2000 используется Центром специальных операций «Альфа» СБУ.

В соцсетях появилось видео прорыва украинского дальнобойного дрона MICH-2000 через многоуровневую российскую ПВО во время массированной атаки на Москву и Подмосковье в ночь на 20 сентября. Кадры снял очевидец на мобильный телефон.

На видео видно, как над Москвой, где уже заметны пожары после предыдущих ударов, летит беспилотник. Речь идет именно о MICH-2000 - украинском серийном дальнобойном дроне-камикадзе класса deep strike, который способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Кадры сняты около 5:34 утра. Беспилотник проходит над городом, выходит на цель, начинает пикирование и наносит прицельный удар. В этот момент рядом с ним работают ракеты российской ПВО, но они пролетают мимо и не сбивают дрон. Дрон проходит сквозь огонь, заходит на цель и поражает объект НПЗ, пока российские ракеты промахиваются.

MICH-2000 используется Центром специальных операций «Альфа» СБУ для высокоточных ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу России. Его боевая часть может достигать 60 килограммов взрывчатки, а крейсерская скорость составляет около 160 км/ч.

Базовая стоимость одного такого дрона оценивается примерно в 48 тысяч долларов. Существует несколько модификаций, которые отличаются дальностью полета, навигационным оборудованием и массой боевой части.

Ночная атака 20 сентября стала одной из самых масштабных по Московскому региону. В ней участвовали не только MICH-2000, но и другие украинские средства поражения: «Паляница», «Лютый», Pelican и другие дроны. В результате были поражены Московский НПЗ в Капотне и крупный логистический объект.

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