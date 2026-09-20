Москва после рекордной атаки дронов 10 20.09.2026, 14:59

14,688

Иллюстративное фото: Данные ИИ

Появились кадры последствий.

В Москве после рекордной атаки дронов вспыхнули пожары на нескольких объектах. В Сети распространяются кадры последствий ночного удара.

РБК-Украина собрала фото и видео последствий атаки дронов по российской столице в ночь на 20 сентября.

Российские власти назвали эту атаку одной из самых масштабных. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столицу направлялись 450 беспилотников.

После атаки в разных районах Москвы и Московской области сообщали о пожарах. Кадры с места событий стали массово появляться в сети.

Под ударом оказался Московский НПЗ

Главным подтвержденным объектом поражения стал «Газпромнефть-Московский НПЗ» в районе Капотни.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на территории предприятия после удара возник масштабный пожар.

По данным Генштаба, были поражены сразу три производственных объекта: установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации.

Пожар на рынке «Садовод»

Одним из оказавшихся под ударом объектов стал московский рынок «Садовод». Российский Telegram-канал ЧТД опубликовал кадры, на которых виден дым в районе первого корпуса. По сообщению канала, часть магазинов не работала.

Видео удара по территории рынка также обнародовал Telegram-канал ASTRA.

Рынок «Садовода» уже попадал в зону атаки в июне. Тогда сообщалось о пожаре на территории торгового комплекса.

Загорелись склады в Софьино

В ходе массированной атаки беспилотников большой пожар охватил часть складского комплекса в Подмосковье. Речь идет о технопарке «Софьино», площадь которого оценивается примерно в 826-850 тысяч квадратных метров.

На территории «Софьино» расположены распределительные и складские объекты крупных компаний. Среди них называют Lamoda, Яндекс, Wildberries и Bosch/Siemens.

Украинская сторона подтвердила поражение Московского НПЗ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время операции применялись, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляница», Vendetta, «Февраль», «Барс», «Фламинго», «Январь» и Pelican.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com