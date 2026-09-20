Belavia устроила концерт 90-х на высоте 10 000 метров 2 20.09.2026, 22:16

Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Позавчера в самолете Belavia устроили концерт на высоте в буквальном смысле этого слова. Пока пассажиры следовали рейсом Стамбул — Минск, их развлекали звезды евродэнса 90-х.

Видео спонтанного концерта публикованы в официальном Instagram авиакомпании.

Свои хиты исполнили Down low и Natascha Wright, Joe Thompson, Ray Horton. Вероятно, исполнители летели на фестиваль «Прайм Эра», но по пути решили не терять ни минуты и отрепетировать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com