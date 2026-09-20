Belavia устроила концерт 90-х на высоте 10 000 метров

Belavia устроила концерт 90-х на высоте 10 000 метров2
- 20.09.2026, 22:16
Видеофакт.
Позавчера в самолете Belavia устроили концерт на высоте в буквальном смысле этого слова. Пока пассажиры следовали рейсом Стамбул — Минск, их развлекали звезды евродэнса 90-х.
Видео спонтанного концерта публикованы в официальном Instagram авиакомпании.
Свои хиты исполнили Down low и Natascha Wright, Joe Thompson, Ray Horton. Вероятно, исполнители летели на фестиваль «Прайм Эра», но по пути решили не терять ни минуты и отрепетировать.