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ВСУ уничтожили российский ЗРК «Оса» в тылу на Донетчине

  • 20.09.2026, 22:38
ВСУ уничтожили российский ЗРК «Оса» в тылу на Донетчине
Иллюстрационнное фото

Видео.

Пилоты 3-й бригады оперативного назначения НГУ «Спартан» обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс «Оса» на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую систему ПВО поразили операторы дронов Middle Strike батальона беспилотных систем Black Sky бригады «Спартан».

Российский ЗРК обнаружили примерно в 40 километрах от Волновахи. После точного удара комплекс был уничтожен.

Стоимость российского ЗРК «Оса» составляет около 10 миллионов долларов.

«Что в очередной раз напоминает оккупантам: понятие «глубокий тыл» утратило для них актуальность», — отметили в бригаде.

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