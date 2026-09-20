Ученые: Африка расколется быстрее, чем ожидалось 2 20.09.2026, 19:50

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Когда на Земле появится новый океан?

Африка раскалывается быстрее, чем считалось ранее. Новые данные показали: земная кора в районе Восточноафриканского рифта истончилась настолько, что дальнейшее разделение континента ученые считают неизбежным. В перспективе между его частями должен появиться новый океан.

Ученые исследовали Турканский рифт, который проходит через Кению и Эфиопию. В центре зоны раскола толщина земной коры составила всего 13 километров (для сравнения: по краям она превысила 35 км). Интересно, что критической считается отметка ниже 15. Проще говоря, рифт уже находится в фазе активного растяжения земной коры.

«Чем тоньше становится земная кора, тем слабее она становится, что способствует продолжению рифтогенеза», – объяснил геолог Колумбийского университета Кристиан Роуэн. Он добавил, что сейчас Африканская тектоническая плита разделяется на две части: более крупную Нубийскую и меньшую Сомалийскую.

Сценарий, правда, выглядит фантастически только в масштабах человеческой жизни. Континенты постоянно перемещаются: там, где тектонические плиты расходятся, со временем могут образовываться океаны.

В Восточной Африке кора продолжит растягиваться и становиться тоньше. Затем через неё начнёт подниматься магма. После остывания она сформирует новое морское дно, а образовавшуюся впадину сможет заполнить вода из Индийского океана. В северо-восточной части региона, в Афарской впадине, этот процесс уже начался. Правда, до появления полноценного океана пройдёт ещё несколько миллионов лет.

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