«Атлетико» победил «Реал» в мадридском дерби 2 20.09.2026, 19:25

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Фото: AFP

2:1.

Завершился матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Реал». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Победу в матче со счетом 2:1 праздновали футболисты «Атлетико».

На 52-й минуте защитник «Реала» Дин Хёйсен был удален с поля за фол в своей штрафной на Джулиано Симеоне. После этого первый мяч в матче забил защитник «Атлетико» Алехандро Гримальдо, реализовавший пенальти на 53-й минуте. Форвард Джонатан Дэвид удвоил преимущество хозяев на 59-й минуте. Защитник гостей Антонио Рюдигер отыграл один мяч на 89-й минуте, установив окончательный счет — 1:2.

После шести туров «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «матрасники» встретятся с «Алавесом» (10 октября), а подопечные Жозе Моуринью проведут матч с «Вильярреалом» (10 октября).

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