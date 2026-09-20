В США родилась черепаха с двумя головами

В США родилась черепаха с двумя головами2
- 20.09.2026, 19:11
- 1,988
Она весит всего 5 граммов.
В американском штате Массачусетс родился необычный детеныш редкой ромбической черепахи – у него две головы. Малыш весит всего 5,2 грамма, а ветеринары сейчас наблюдают за его развитием, аппетитом и поведением. Об этом рассказал журнал People.
Малыша ромбической черепахи нашли в охраняемом месте гнездования в городе Уэллфлит. После этого сотрудники местного природоохранного общества передали его специалистам Центра дикой природы.
По словам экспертов, две головы появились из-за редкой аномалии развития – бицефалии. Она возникает, когда эмбрион начинает разделяться, но процесс не завершается полностью.
Специалисты наблюдают, как детеныш ест, растет, двигается и как две головы управляют общим телом. Пока обе стороны выглядят здоровыми, а сама рептилия ведет себя нормально.
Подобные случаи встречаются крайне редко. За последние пять лет специалисты центра сталкивались лишь с двумя другими двухголовыми черепахами.
Одна из них была обнаружена на Кейп-Коде в 2021 году. У рептилии были не только две головы, но и шесть лап. При этом предсказать, насколько долго способны прожить черепахи с подобными аномалиями, сложно.
Ромбические черепахи обитают в солоноватых прибрежных водах восточного побережья США. В штате Массачусетс этот вид находится под охраной.