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Британец вырастил тыкву весом более полутонны

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  • 20.09.2026, 16:46
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Британец вырастил тыкву весом более полутонны
Фото: Courtesy of Ben White

Фотофакт.

В Великобритании садовод-любитель Бен Уайт вырастил гигантскую тыкву сорта Atlantic Giant, вес которой составляет около 544 килограммов.

Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина назвал овощ Глэдис и выращивал его в 18-метровой теплице. Он тщательно и регулярно контролировал полив и питание растения, а для охлаждения использовал вентилятор.

Окружность Глэдис составляет 4,3 метра. Изначально Уайт планировал вырастить тыкву весом 1000 фунтов (454 кг), но результат значительно превзошел его первоначальную цель.

Фото: Courtesy of Ben White

На пике своего роста тыква набирала более 18 кг за одну ночь.

Бен Уайт выращивает гигантские тыквы уже более десяти лет, в 2021 году он уже представлял одну из них на выставке цветов.

Впрочем, мировой рекорд Глэдис не побила. Самая большая тыква в мире весит 1278 кг, сообщили в Книге рекордов Гиннесса. Ее вырастили братья-близнецы Стюарт и Иен Патон из Гэмпшира. Окружность тыквы-рекордсмена составляет 6,4 метра.

В конце сентября Уайт планирует представить Глэдис на национальном чемпионате гигантских овощей в Великобритании. Там тыква будет не только бороться за внимание, но и помогать собирать средства для службы скорой медицинской помощи Essex and Herts Air Ambulance.

В прошлый раз его гигантские тыквы Глория и Грета собрали для нее 1100 фунтов стерлингов.

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