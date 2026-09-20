Британец вырастил тыкву весом более полутонны

Британец вырастил тыкву весом более полутонны4
- 20.09.2026, 16:46
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Фотофакт.
В Великобритании садовод-любитель Бен Уайт вырастил гигантскую тыкву сорта Atlantic Giant, вес которой составляет около 544 килограммов.
Об этом сообщает The Guardian.
Мужчина назвал овощ Глэдис и выращивал его в 18-метровой теплице. Он тщательно и регулярно контролировал полив и питание растения, а для охлаждения использовал вентилятор.
Окружность Глэдис составляет 4,3 метра. Изначально Уайт планировал вырастить тыкву весом 1000 фунтов (454 кг), но результат значительно превзошел его первоначальную цель.
На пике своего роста тыква набирала более 18 кг за одну ночь.
Бен Уайт выращивает гигантские тыквы уже более десяти лет, в 2021 году он уже представлял одну из них на выставке цветов.
Впрочем, мировой рекорд Глэдис не побила. Самая большая тыква в мире весит 1278 кг, сообщили в Книге рекордов Гиннесса. Ее вырастили братья-близнецы Стюарт и Иен Патон из Гэмпшира. Окружность тыквы-рекордсмена составляет 6,4 метра.
В конце сентября Уайт планирует представить Глэдис на национальном чемпионате гигантских овощей в Великобритании. Там тыква будет не только бороться за внимание, но и помогать собирать средства для службы скорой медицинской помощи Essex and Herts Air Ambulance.
В прошлый раз его гигантские тыквы Глория и Грета собрали для нее 1100 фунтов стерлингов.