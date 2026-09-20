Размер Нобелевской премии увеличили

Размер Нобелевской премии увеличили2
- 20.09.2026, 16:34
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Сколько получат лауреаты.
Нобелевские лауреаты будут получать больше денег. Решение об увеличении премии принял Нобелевский фонд.
Там заявили, что с 2026 года выплата будет 12 млн шведских крон в каждой категории, что на 1 млн больше, чем было раньше. Итоговая сумма составляет примерно $1,22 млн.
«В этом году мы отмечаем 125-летие Нобелевской премии, и в связи с этим нам приятно сообщить об увеличении суммы награды на один миллион. Повышая размер премии, мы поддерживаем долгосрочную значимость этой награды и обеспечиваем сохранение ценности ее денежной составляющей с течением времени», — говорит Ханна Шерне, исполнительный директор Нобелевского фонда.
Премию вручают с 1901 года и долгое время лауреаты получали 150,7 тыс. крон. Но за последние 15 лет размер выплаты не раз пересматривали.
Так, в 2012 году ее снизили с 10 до 8 млн крон одновременно с запуском масштабной программы по укреплению финансового положения Нобелевского фонда. С тех пор размер премии увеличивался трижды.
Традиционно лауреаты премии будут объявлены с 5 по 12 октября. А вручение пройдет 10 декабря в Стокгольме.