Размер Нобелевской премии увеличили 2 20.09.2026, 16:34

1,870

Иллюстрационное фото

Сколько получат лауреаты.

Нобелевские лауреаты будут получать больше денег. Решение об увеличении премии принял Нобелевский фонд.

Там заявили, что с 2026 года выплата будет 12 млн шведских крон в каждой категории, что на 1 млн больше, чем было раньше. Итоговая сумма составляет примерно $1,22 млн.

«В этом году мы отмечаем 125-летие Нобелевской премии, и в связи с этим нам приятно сообщить об увеличении суммы награды на один миллион. Повышая размер премии, мы поддерживаем долгосрочную значимость этой награды и обеспечиваем сохранение ценности ее денежной составляющей с течением времени», — говорит Ханна Шерне, исполнительный директор Нобелевского фонда.

Премию вручают с 1901 года и долгое время лауреаты получали 150,7 тыс. крон. Но за последние 15 лет размер выплаты не раз пересматривали.

Так, в 2012 году ее снизили с 10 до 8 млн крон одновременно с запуском масштабной программы по укреплению финансового положения Нобелевского фонда. С тех пор размер премии увеличивался трижды.

Традиционно лауреаты премии будут объявлены с 5 по 12 октября. А вручение пройдет 10 декабря в Стокгольме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com