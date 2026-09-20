Назван способ снизить риск развития 83 заболеваний с помощью сна 20.09.2026, 16:19

1,242

Иллюстрационное фото

Ученые проанализировали фазу быстрого сна.

Более длительная фаза быстрого сна оказалась связана с меньшим риском развития 83 заболеваний, включая деменцию, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, сердечную недостаточность и рассеянный склероз. К такому выводу пришли исследователи Пекинского университета. Результаты опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Ученые наблюдали более 95 тыс. взрослых, которые в течение недели носили наручные мониторы, фиксировавшие продолжительность разных стадий сна. Затем на протяжении девяти лет исследователи анализировали медицинские записи участников и отслеживали связь режима сна более чем с тысячей заболеваний. Продление фазы быстрого сна коррелировало со снижением риска болезней мозга, сердечной недостаточности, пониженного давления, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и другими часто встречающимися заболеваниями.

Помимо быстрого сна, ученые изучили глубокую фазу — период, который считается особенно важным для восстановления организма. Более продолжительный глубокий сон был связан с меньшим риском семи заболеваний, среди которых сахарный диабет второго типа, тяжелая депрессия и апноэ сна.

Отдельно исследователи оценили общую продолжительность сна. У людей, которые спали шесть-восемь часов в сутки, наблюдался наиболее низкий риск сразу 69 заболеваний. У участников, спавших менее пяти часов, выше всего был риск 37 заболеваний.

Быстрый сон (REM-фаза) характеризуется активной работой мозга и именно в этот период чаще всего возникают яркие сновидения. Глубокий сон, напротив, сопровождается замедлением мозговой активности и считается важной стадией физического восстановления.

При этом исследование не доказывает, что увеличение продолжительности определенной фазы сна непосредственно защищает от заболеваний. Работа была наблюдательной: ученые выявили статистические связи, но пока не смогли установить причинно-следственный механизм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com