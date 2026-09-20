В Витебской области заметили лося, соблюдающего ПДД

В Витебской области заметили лося, соблюдающего ПДД3
- 20.09.2026, 15:56
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Видео.
В Витебской области на видео попал лось, который неожиданно вышел к проезжей части. Но сразу бросаться через дорогу животное не стало: остановилось у обочины, посмотрело по сторонам и только после этого перебежало трассу.
Ролик опубликовала пользовательница Threads, указав, что видео снято в Витебской области.
Поведение сохатого быстро заметили в комментариях.
«Вышел к проезжей части, остановился, посмотрел налево, убедился, что пропускают. Отдельным пешеходам надо поучиться у него», – написал один из пользователей.
Другой комментатор пошутил: «Даже лоси в Беларуси соблюдают ПДД: посмотрел налево, убедился в остановке транспорта».
Некоторых зрителей впечатлили прежде всего размеры животного. «Ой, огроменный», «Какой красавец» – писали пользователи.
В комментариях также напомнили, что встреча с лосем на дороге может быть опасной, особенно в темное время суток. Один из пользователей заметил: «Не дай бог в темноте нарваться».