В Витебской области заметили лося, соблюдающего ПДД 3 20.09.2026, 15:56

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Иллюстрационное фото

Видео.

В Витебской области на видео попал лось, который неожиданно вышел к проезжей части. Но сразу бросаться через дорогу животное не стало: остановилось у обочины, посмотрело по сторонам и только после этого перебежало трассу.

Ролик опубликовала пользовательница Threads, указав, что видео снято в Витебской области.

Поведение сохатого быстро заметили в комментариях.

«Вышел к проезжей части, остановился, посмотрел налево, убедился, что пропускают. Отдельным пешеходам надо поучиться у него», – написал один из пользователей.

Другой комментатор пошутил: «Даже лоси в Беларуси соблюдают ПДД: посмотрел налево, убедился в остановке транспорта».

Некоторых зрителей впечатлили прежде всего размеры животного. «Ой, огроменный», «Какой красавец» – писали пользователи.

В комментариях также напомнили, что встреча с лосем на дороге может быть опасной, особенно в темное время суток. Один из пользователей заметил: «Не дай бог в темноте нарваться».

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