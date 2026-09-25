Без Путина: озвучен неожиданный сценарий завершения войны 17 25.09.2026, 19:38

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Фото: Reuters

Зеленский прекрасно это понимает.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вероятность встречи президент Украины Владимира Зеленского с диктатором РФ Владимиром Путиным для завершения войны.

«Зеленский прекрасно понимает, что встречи с Путиным не будет, потому что Путин не поедет на переговоры, ведь это будет его политическим проигрышем и признанием субъектности Украины и Зеленского», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

По мнению эксперта, даже если вдруг такая встреча состоится, то Путин на ней будет говорить то же самое, что озвучивал публично.

«Хочу подчеркнуть, со стороны Зеленского просьбы, адресованные Трампу, организовать переговоры и встречу с Путиным – это давление на Трампа. Ведь если он не может это сделать, тогда нужно решать вопрос по-другому. Как – мы говорили выше», - добавил Загородний.

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