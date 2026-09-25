Белорусы зарегистрировали в Польше 527 фирм 1 25.09.2026, 10:18

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За последние девять месяцев.

В Польше действует 7269 компаний, в которых одним из акционеров (или конечных бенефициаров) является белорусская фирма или гражданин Беларуси. Такие данные по состоянию на 22 августа 2026 года приводит Центр экономической информации, сообщает Most.

По сравнению с январем число действующих фирм с белорусскими корнями выросло на 2,5% после прошлогоднего падения. Но регистрируются компании значительно быстрее — просто некоторые ранее зарегистрированные бизнесы уходят с рынка или меняют собственников. Всего с начала 2026 года зарегистрировано 527 организаций с белорусскими корнями.

Больше всего фирм с белорусскими корнями работает в Мазовецком воеводстве (3977), в том числе 3466 — в Варшаве. Традиционно много организаций в приграничных регионах. В Подляском воеводстве действует 804 компании, из которых 721 зарегистрирована в Белостоке. В Люблинском воеводстве — 465 фирм, из которых только 91 — в Люблине, а 290 — в Бяла-Подляске, приграничном городе, где регистрируется много компаний-перевозчиков.

Также белорусский бизнес активен в Нижней Силезии (469 компаний, в том числе 404 — во Вроцлаве) и на Поморье (439 компаний, из которых 337 — в Гданьске).

Большинство компаний работает в сфере грузоперевозок — 951. Крупными отраслями также являются программное обеспечение (367), строительство жилых и нежилых зданий (308). Во всех основных сферах деятельности число действующих компаний снизилось по сравнению с началом года.

Среди белорусских организаций лидером по объему выручки остается транспортно-логистическая компания TELS Global Polska. Далее следуют компании из той же сферы TI Group и Rezon Trans.

В Топ-20, как и раньше, входят несколько компаний из IT-отрасли: Innowise, Vention Development, 314Devs, Kaseya Poland, IBA Poland, PandaDoc Poland.

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