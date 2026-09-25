Президент Южной Кореи обвинил Украину в срыве секретного соглашения 26 25.09.2026, 10:26

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Ли Чжэ Мен

Фото: Reuters

В Офисе Зеленского ответили.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина нарушила соглашение о неразглашении, обнародовав информацию о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу. Публичное объявление об этом может создать проблемы для дипломатии и национальной безопасности. Об этом Ли Чжэ Мён написал в соцсети X.

«Было целесообразно со всех сторон не разглашать это, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и поступать», - написал Ли Чжэ Мён.

Ли Чжэ Мён подчеркнул, что вопрос репатриации северокорейских пленных является чрезвычайно деликатным и может иметь последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове. По его словам, Южная Корея и Украина договорились не разглашать информацию о передаче пленных, поскольку это могло бы вызвать ряд проблем.

«Нельзя быть настолько жестоким и безответственным, когда речь идет о таких жизненно важных вопросах, как человеческие жизни и национальная безопасность», - заявил Ли.

Он также отметил, что внутри правительства Южной Кореи звучали предложения обнародовать информацию о передаче пленных. По словам президента, это могло бы повысить политические рейтинги, однако правительство решило сохранить конфиденциальность.

«Мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность и обнародовать информацию, но это вызывает глубокое сожаление», - добавил Ли.

Что ответила Украина

В Офисе президента Украины заявили агентству Yonhap, что Украина сообщила лишь о самом факте передачи двух северокорейских пленных Южной Корее, не раскрывая деталей процесса. В украинской стороне считают, что было бы странно полностью скрывать факт этой передачи.

О передаче двух северокорейских военных ранее публично сообщил Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. По его словам, один из них, когда понял, что попадает в плен, пытался покончить с собой.

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