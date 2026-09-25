В Беларуси вывели новый гибрид кукурузы 9 25.09.2026, 10:33

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Она отличается высокой урожайностью.

Белорусские селекционеры представили новый гибрид кукурузы «Вивален 1322», который с 2026 года включен в Государственный реестр сортов Беларуси. Его рекомендуют выращивать на зерно и силос, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Новый гибрид относится к среднеранним. Он успевает сформировать урожай до наступления осенних холодов, при этом по продуктивности способен конкурировать с более поздними сортами.

В Минсельхозпроде отмечают еще одну особенность «Вивален 1322»: растения имеют примерно одинаковую высоту и созревают одновременно. Это позволяет эффективнее использовать уборочную технику.

Средняя урожайность нового гибрида составляет 113 ц/га зерна, а при благоприятных условиях может достигать 167 ц/га. Для сравнения, стандартные гибриды этого класса, по данным ведомства, обычно дают 80–90 ц/га.

Кукурузу можно будет убрать раньше

Сбор крахмала с одного гектара у «Вивален 1322» достигает 64,4 ц. При этом зерно быстро отдает влагу перед уборкой и способно высыхать непосредственно в поле.

Это позволяет хозяйствам сократить расходы на искусственную сушку и начать уборочную кампанию примерно на неделю раньше. В результате снижается риск потерь из-за осенних дождей.

Гибрид также отличается высокой устойчивостью. Весной он быстро наращивает зеленую массу и опережает сорняки в росте. Кроме того, растение способно противостоять засухе, перепадам температур и распространенным заболеваниям.

В Минсельхозпроде считают, что внедрение новых отечественных гибридов в севооборот может повысить общую рентабельность растениеводства в Беларуси.

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