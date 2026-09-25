Трамп и Си обсудили ситуацию в Украине во время встречи в Белом доме 4 25.09.2026, 9:46

3,186

Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Лидеры двух стран обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам.

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что в Белом доме лидеры двух стран обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, таким как Ближний Восток, Украина и Корейский полуостров.

Также они подтвердили взаимную поддержку проведения региональных встреч в ближайшие недели.

Кроме того, Си заявил, что президенты договорились развивать "конструктивные, стратегические и стабильные отношения между Китаем и США". По его словам, такие отношения принесут пользу не только китайскому и американскому народам, но и людям во всем мире.

Отмечается, что в ноябре Китай будет принимать ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в этом году проведут саммит G20 во Флориде.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа во время переговоров с лидером Китая призвать его оказать влияние на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны или, по крайней мере, деэскалации.

Также Трамп заявил, что обсудит с Си «закон Грема», который, в частности, касается санкций против России и «карательных пошлин» в отношении покупателей российских энергоносителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com