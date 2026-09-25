Трамп и Си обсудили ситуацию в Украине во время встречи в Белом доме

Трамп и Си обсудили ситуацию в Украине во время встречи в Белом доме4
- 25.09.2026, 9:46
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Лидеры двух стран обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам.
Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме обсудили ситуацию в Украине.
Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что в Белом доме лидеры двух стран обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, таким как Ближний Восток, Украина и Корейский полуостров.
Также они подтвердили взаимную поддержку проведения региональных встреч в ближайшие недели.
Кроме того, Си заявил, что президенты договорились развивать "конструктивные, стратегические и стабильные отношения между Китаем и США". По его словам, такие отношения принесут пользу не только китайскому и американскому народам, но и людям во всем мире.
Отмечается, что в ноябре Китай будет принимать ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в этом году проведут саммит G20 во Флориде.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа во время переговоров с лидером Китая призвать его оказать влияние на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны или, по крайней мере, деэскалации.
Также Трамп заявил, что обсудит с Си «закон Грема», который, в частности, касается санкций против России и «карательных пошлин» в отношении покупателей российских энергоносителей.