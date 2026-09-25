Президент Финляндии призвал Илона Маска помочь Украине с ударами вглубь России 2 25.09.2026, 9:22

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АЛЕКСАНДР СТУББ

ФОТО: GETTY IMAGES

Это важно сделать до наступления зимы.

Президент Финляндии Александр Стубб обратился к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой разрешить Украине использовать спутниковую сеть Starlink на территории России для нанесения ударов по пусковым установкам баллистических ракет. «Я призываю Илона Маска дать украинцам возможность в стратегических целях использовать Starlink в районах, где расположены пусковые установки баллистических ракет, как на оккупированной территории Украины, так и в России. Потому что это спасло бы жизни», — заявил Стубб в интервью Reuters на полях саммита лидеров ООН в Нью-Йорке в четверг.

Украинские власти заявляют, что включение Starlink над российской территорией поможет ВСУ в преддверии зимы наносить удары по российским пусковым установкам, запускающим баллистику, защититься от которой у Украины не хватает боезапаса ракет-перехватчиков. С аналогичной просьбой украинский президент Владимир Зеленский в июле обращался к президенту Дональду Трампу. Для одобрения инициативы требуется согласие самого Маска, который до сих пор ограничивал использование системы на территории России. Киев хочет с помощью дальнобойных дронов и улученной навигации Starlink поражать российские мобильные пусковые установки баллистических ракет, которые используются для ударов по Украине.

Сооснователь украинской компании Fire Point Денис Штилерман объяснял, что Украина уже применяет Starlink для создания вдоль линии фронта зоны поражения, а разрешение применять систему в России позволило бы «расширить зону поражения до 500 км». «Мы, при необходимости, расширим зону поражения до самой Сибири. Технология позволит нам это сделать», — заявлял он.

Украинские власти ранее заявляли об опасениях по поводу того, что Москва планирует систематические удары и уничтожение объектов электро- и теплоснабжения страны в разгар зимы.

Стубб, комментируя это, отметил, что Украине необходимы три вещи. «Во-первых, это противовоздушная оборона, и даже Starlink в определенной степени обеспечил бы хорошую защиту от воздушных атак», — сказал он. Второе — это дополнительные энергогенераторы, а третье — это деньги. «Вот над чем мы сейчас работаем. Мы формируем зимний пакет мер, потому что я не вижу признаков, чтобы война закончилась раньше зимы».

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