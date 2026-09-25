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Дроны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России

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  • 25.09.2026, 8:58
  • 5,094
Дроны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России
Иллюстративное фото: Данные ИИ

Подробности массированной атаки на «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

В российской Перми под удар беспилотников попал промышленный объект, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Телеграм-канал ASTRA утверждает, что поврежден один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

О «массированной атаке» дронов Дмитрий Махонин сообщил утром 25 сентября.

Пожар над зданием. Сентябрь 2026 года, Пермь, Россия. Фото: t.me/astrapress

«С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте», — написал чиновник.

ASTRA утверждает, что под удар попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», способный перерабатывать более 13 млн тонн нефти в год.

Последний раз предприятие подвергалось атаке в конце августа. Тогда на нефтеперерабатывающем заводе, вероятно, была повреждена установка первичной атмосферно-вакуумной перегонки нефти, пишет издание.

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