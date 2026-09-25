Дроны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России

Дроны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России3
- 25.09.2026, 8:58
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Подробности массированной атаки на «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».
В российской Перми под удар беспилотников попал промышленный объект, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Телеграм-канал ASTRA утверждает, что поврежден один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».
О «массированной атаке» дронов Дмитрий Махонин сообщил утром 25 сентября.
«С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте», — написал чиновник.
ASTRA утверждает, что под удар попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», способный перерабатывать более 13 млн тонн нефти в год.
Последний раз предприятие подвергалось атаке в конце августа. Тогда на нефтеперерабатывающем заводе, вероятно, была повреждена установка первичной атмосферно-вакуумной перегонки нефти, пишет издание.