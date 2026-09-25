Назван лучший высокобелковый завтрак при повышенном холестерине 25.09.2026, 9:09

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Правильные продукты помогут улучшить самочувствие.

Регулярный завтрак не только дает энергию на весь день, но и оказывает значительное влияние на здоровье сердца. Исследования показывают, что завтрак хотя бы три раза в неделю способствует снижению уровня холестерина и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Эксперты советуют начинать день с полезного приема пищи в течение первых двух часов после пробуждения.

Об этом пишет издание Eating well.

Чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и предотвратить резкие скачки сахара в крови, диетологи рекомендуют завтрак с высоким содержанием белка и клетчатки. Идеальный вариант — прием пищи, содержащий минимум 15 граммов белка и богатый полезными питательными веществами. Один из лучших завтраков для здоровья — овсянка с йогуртом, приготовленная на ночь.

Овсянка: источник бета-глюкана для снижения холестерина

Овес — это не просто популярный продукт для завтрака, а настоящий суперфуд для сердца. В его составе присутствует бета-глюкан — особый вид растворимой клетчатки, которая помогает снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Согласно данным исследований, регулярное употребление овсянки может значительно улучшить липидный профиль. Лиза Эндрюс, эксперт по питанию и основатель компании Sound Bites Nutrition, утверждает, что ежедневная норма бета-глюкана составляет 3 грамма. Именно столько можно получить из 1,5 порции вареной овсянки или ¾ чашки сухих овсяных хлопьев.

Йогурт и пробиотики: поддержка микрофлоры и снижение холестерина

Добавление греческого йогурта в овсянку не только улучшает вкус, но и делает завтрак еще полезнее. Этот кисломолочный продукт содержит пробиотики, способствующие нормализации микрофлоры кишечника и укреплению иммунитета.

По словам Лизы Эндрюс, пробиотические бактерии помогают уменьшить уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из исследований показало, что у людей с умеренным повышением холестерина наблюдались улучшения уже после четырех недель регулярного употребления 1 чашки йогурта в день.

Белки и полезные жиры: баланс для здоровья сердца

Чтобы сделать завтрак полноценным, его стоит дополнить источниками белка и полезных жиров. Например, комбинация овсянки с нежирным греческим йогуртом и молоком дает 16 граммов белка при минимальном содержании насыщенных жиров (всего 2 грамма).

Диетологи подчеркивают, что жиры необходимы для насыщения, но важно выбирать ненасыщенные жиры, полезные для сердца. Они содержатся в:

Авокадо

Орехах и семенах

Оливковом и льняном масле

Добавляя их в свой завтрак, вы усиливаете его пользу и обеспечиваете организм необходимыми нутриентами.

Как еще можно снизить холестерин?

Помимо полезного завтрака, для контроля уровня холестерина важно соблюдать комплексный подход:

Сбалансированное питание – включайте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белковой пищи.

Ограничение сахара – избыток сахара в рационе провоцирует метаболические нарушения.

Физическая активность – регулярные тренировки помогают улучшить кровообращение и повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП).

Сделав завтрак полезной привычкой, вы не только улучшите самочувствие, но и позаботитесь о здоровье сердца на долгие годы.

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