Главный «итог» правления Путина 4 Аббас Галлямов

25.09.2026, 8:41

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Аббас Галлямов

Поддержка одной из «скреп» упала почти в три раза.

Одно из самых часто встречающихся обвинений в адрес россиян – это их любовь к «сильной руке». В прошлом году ВЦИОМ задал жителям страны вопрос о том, «что сейчас прежде всего нужно России». Вариант «сильный лидер» выбрали 28 процентов опрошенных. В 2000 году его предпочитали 72 процента.

Падение почти в три раза.

Конечно, ему можно найти лояльное объяснение. Дескать, респондент может рассуждать так: сильный лидер у нас уже есть, поэтому просить еще одного бессмысленно.

И тем не менее, факт есть факт: после четверти века пропагандистских рассказов о преимуществах сильной власти, необходимости сплотиться вокруг руководителя, вреде политической конкуренции и опасностях либеральной демократии сильного лидера среди главных потребностей России называют 28 процентов.

Возможно, главным итогом эпохи правления «сильной руки» стало то, что сама идея сильной руки стала выглядеть значительно менее привлекательной.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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