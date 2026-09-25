В оккупированном Луганске масштабно горит логистический хаб войск РФ

В оккупированном Луганске масштабно горит логистический хаб войск РФ2
- 25.09.2026, 7:37
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Дроны нанесли удар по ТЦ.
Поздно вечером 24 сентября во временно оккупированном Луганске раздались мощные взрывы и разразился масштабный пожар. В сети пишут об атаке дронов на город и повторных взрывах после атаки, пишет «Фокус».
По предварительным данным, дроны поразили торговый центр в Луганске. Этот объект используется российскими военными в качестве укрытия и служит для них логистическим хабом. Об атаке на ТЦ сообщили OSINT-каналы.
«Оккупированный Луганск, горит логистический хаб ВС РФ. Также поступают сообщения о «прилетах» в других местах», — пишут аналитики.
На кадрах, которые распространили в сети, видно масштабное пламя на территории объекта и густой черный дым. Очевидцы утверждают, что пожар продолжает разрастаться, а само здание уже сильно повреждено огнем, который может полностью уничтожить его.
В Telegram-каналах оккупантов пишут, что дроны, возможно, поразили строительный торговый центр в Луганске. Также сообщают о нескольких возгораниях рядом с объектом, однако не уточняют, что именно горит. Жителей призвали не выходить на улицы и закрыть окна и двери в домах из-за сильного пожара.
В оккупированном Луганске прогремели взрывы — масштабно горит логистический хаб оккупантов — видео
В оккупированном Луганске в полную силу горит торговый центр, который российская армия активно использовала в своих целях.