Сикорский – Лаврову: Сергей, скажи своему начальнику, что уже хватит 25.09.2026, 3:02

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД Польши обратился к российскому коллеге в ООН.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к главе МИД России Сергею Лаврову во время заседания Совета Безопасности ООН. Он призвал Москву прекратить войну против Украины и не подвергать опасности другие страны Европы, сообщает RMF24.

«Перестань разрушать будущее России, Сергей. Я знаю, что ты слушаешь. Скажи своему начальнику, что уже хватит», – обратился он к главе МИД России, который ранее покинул зал.

Также глава МИД Польши подчеркнул, что российский диктатор не достиг поставленных целей в Украине.

«Россия эскалирует эту бессмысленную, колониальную войну, потому что за более чем 4 года Владимир Путин ничего не достиг и нуждается в поводе для очередной волны мобилизации. Представителям Российской Федерации я хочу сказать: вы пытаетесь завоевать Донбасс уже более 12 лет, а Киев – более четырех. Вас остановила героическая Украина, страна, которая генерирует одну десятую ВВП России, но Польша имеет почти половину вашего ВВП. ВВП Европы в 10 раз превышает ваш. ВВП НАТО в 25 раз превышает ваш. Вы можете и дальше убивать много людей, но выиграть не сможете», – сказал Сикорский.

Издание сообщило, что ранее Лавров заявил, что Россия не намерена прекращать войну против Украины. Глава МИД РФ также обвинил европейские страны в том, что они хотят использовать возможную приостановку боевых действий для перевооружения Украины.

«Извлекая уроки из горького опыта, мы не будем приостанавливать специальную военную операцию на время переговоров ни в какой форме», – сказал он.

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