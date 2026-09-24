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Польские ученые разработали новые системы обнаружения беспилотников

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  • 24.09.2026, 21:49
Польские ученые разработали новые системы обнаружения беспилотников
Фото: Politechnika Łódzka

Технологии были представлены на Международной выставке оборонной промышленности в Кельце.

Ученые Лодзинской политехники разработали две современные системы, которые могут использоваться для обнаружения и отслеживания беспилотников. Разработками уже заинтересовались компании оборонной промышленности, передает «Польское радио».

Одна из систем позволяет определять местоположение беспилотника и отслеживать его по издаваемому им звуку.

«Принцип работы этой системы заключается в том, что мы записываем окружающие звуки и с помощью нескольких микрофонов можем определить, где находится дрон, анализируя исключительно издаваемый им звук, то есть фактически обнаруживая его на слух», — объясняет Пётр Липиньски.

По словам Мацея Подсендковского, отличительной особенностью разработки является способность системы эффективно выделять звук самого беспилотника на фоне окружающих шумов.

«Уникальность наших решений заключается в том, что мы умеем очень эффективно выделять собственный звук дрона. Мы также способны очень эффективно его подавлять», — отметил ученый.

Вторая разработка — бортовая система обнаружения и отслеживания воздушных объектов.

Обе технологии были представлены на Международной выставке оборонной промышленности в Кельце. Разработками заинтересовались представители оборонного сектора.

Ученые Лодзинской политехники сообщают, что уже ведут переговоры о сотрудничестве и практическом применении созданных ими систем.

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