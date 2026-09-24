ВСУ сорвали подготовку российских сил к наступлению на Запорожье 1 24.09.2026, 21:38

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В Гуляйполе поражены артиллерия и бронетехника.

Военные 7-го корпуса ДШВ 44-й отдельной артиллерийской бригады нанесли серию результативных ударов по вражеским целям в Гуляйполе. Среди уничтоженного – живая сила противника, САУ, гаубицы, другие артиллерийские системы и бронетехника врага.

Также наши защитники уничтожили вражеский танк, предназначенный для действий в условиях применения ядерного оружия. Видео успешной операции по уничтожению позиций врага было опубликовано в Telegram-канале бригады.

В бригаде подчеркнули, что враг рассматривает город Гуляйполе как плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении Запорожья.

«Городская застройка позволяет противнику накапливать личный состав и технику, разворачивать пункты управления, устанавливать артиллерийские позиции и точки взлета пилотов. Имеющаяся инфраструктура позволяет осуществлять указанные действия более скрытно», – отметили военные 7-го корпуса ДШВ.

Военные 7-го корпуса ДШВ 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола нанесли серию результативных ударов по вражеским целям в Гуляйполе.

В результате удачной операции артиллеристы поразили живую силу противника, САУ, гаубицы, другие артиллерийские системы и бронетехнику. Часть целей была обнаружена непосредственно на огневых позициях.

Защитники отметили, что среди уничтоженной техники – танк Т-55. Это – средний танк для действий в условиях применения ядерного оружия, принятый на вооружение советской армии в 1950-х годах.

Видео уничтожения позиций врага опубликовали на странице бригады. На нём видно, как прицельные удары наших защитников уничтожают вражеские позиции.

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