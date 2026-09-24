Украинские спецназовцы разгромили технику РФ в ходе операции «Вивальди»
- 24.09.2026, 16:56
- 1,296
Под удар попали танк, грузовики и пехота оккупантов.
Операторы FPV-дронов спецподразделения «Альфа» СБУ в ходе операции «Вивальди» Третьего армейского корпуса нанесли серию ударов по российской пехоте, бронетехнике и транспортным средствам противника.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», кадры результативной боевой работы украинских операторов обнародованы в сети.
На видео собраны эпизоды охоты FPV-дронов на технику и личный состав российских оккупационных войск. Среди пораженных целей можно увидеть танк, грузовые автомобили и мотоциклы, которые россияне использовали для передвижения и обеспечения своих подразделений.
Отдельными целями украинских беспилотников стали российские пехотинцы. Часть оккупантов пыталась уберечься от обнаружения с помощью так называемых антидроновых плащей, однако это их не спасло. Как отмечают украинские военные, такая маскировка в отдельных случаях, наоборот, делала противника более заметным.
После обнаружения целей операторы «Альфы» преследовали их и наносили точные удары с помощью FPV-дронов. На кадрах запечатлены попадания по российской технике, ее возгорание и поражение личного состава.
Боевая операция спецназовцев СБУ проходила в рамках операции «Вивальди», которую проводит Третий армейский корпус.