Украинские спецназовцы разгромили технику РФ в ходе операции «Вивальди» 24.09.2026, 16:56

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Под удар попали танк, грузовики и пехота оккупантов.

Операторы FPV-дронов спецподразделения «Альфа» СБУ в ходе операции «Вивальди» Третьего армейского корпуса нанесли серию ударов по российской пехоте, бронетехнике и транспортным средствам противника.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», кадры результативной боевой работы украинских операторов обнародованы в сети.

На видео собраны эпизоды охоты FPV-дронов на технику и личный состав российских оккупационных войск. Среди пораженных целей можно увидеть танк, грузовые автомобили и мотоциклы, которые россияне использовали для передвижения и обеспечения своих подразделений.

Отдельными целями украинских беспилотников стали российские пехотинцы. Часть оккупантов пыталась уберечься от обнаружения с помощью так называемых антидроновых плащей, однако это их не спасло. Как отмечают украинские военные, такая маскировка в отдельных случаях, наоборот, делала противника более заметным.

После обнаружения целей операторы «Альфы» преследовали их и наносили точные удары с помощью FPV-дронов. На кадрах запечатлены попадания по российской технике, ее возгорание и поражение личного состава.

Боевая операция спецназовцев СБУ проходила в рамках операции «Вивальди», которую проводит Третий армейский корпус.

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