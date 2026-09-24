В Париже нашли возможный след Лютеции Юлия Цезаря 24.09.2026, 17:38

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Иллюстрационное фото

Открытие может изменить представление о происхождении французской столицы.

Во дворе старейшей* парижской больницы Отель-Дьё, на острове Сите, археологи, возможно, нашли то, что веками ускользало от историков: материальный след галльской Лютеции, той самой, что упоминал в своих записках Юлий Цезарь. Крепостная стена, сгоревшая более двух тысяч лет назад, может стать первым прямым доказательством того, где именно находилось поселение племени паризиев накануне римского завоевания. Находка произошла случайно: во время работ по реконструкции и расширению больницы. 23 сентября корреспондент RFI побывал на месте раскопок и послушал восторженные комментарии о находке со стороны мэра Парижа и министра культуры Франции.

Что нашли под дворами Отель-Дьё

«С февраля 2026 года по предписанию Министерства культуры (Региональное управление по делам культуры Иль-де-Франс) археологическая служба Парижа (DHAAP) и Национальный институт превентивных археологических исследований (Inrap) ведут раскопки в двух дворах больницы Отель-Дьё — в рамках реконструкции больничного комплекса, которую проводит Государственное управление больниц Парижа (AP-HP)», — рассказали в совместном коммюнике мэрия и минкульт.

Наконечник копья, найденный на месте раскопок. Фото: AFP - SIMON WOHLFAHRT

В июле 2026 года археологи обнаружили внушительную стену из камня и дерева, сохранившуюся на протяжении примерно 22 метров. «Конструкция сочетает каменные блоки с горизонтально уложенными деревянными элементами — техника, характерная для галльских укреплений конца железного века и некоторых галльских оппидумов того периода», — отмечается в документе. За стеной обнаружили платформу из насыпанных песка и гравия толщиной почти два метра, а у ее подножия — галльское копье. Нашли и монету.

Часть 22-метровой стены. Фото: YS, RFI

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар, комментируя находку на месте раскопок, подчеркнул, что речь идет, вероятно, о древнейшей археологической находке, связанной с галльским периодом Парижа, и, добавил он, «это, возможно, след доримской Лютеции, которую Юлий Цезарь описывает в «Записках о Галльской войне»».

Следы пожара и нерешенная датировка

Одна из главных загадок находки — следы сильного пожара. «На облицовке стены обнаружены следы горения, рядом найдены обугленные семена и остатки сгоревшего деревянного сооружения непосредственно перед стеной»: как сообщили в совместном коммюнике мэрия и минкультуры, «эти наблюдения совместимы с существованием поселения в конце железного века и с эпизодом его уничтожения огнем, однако сами по себе пока не позволяют точно датировать пожар 52 годом до нашей эры» — годом, когда, по свидетельству Цезаря, галлы сами подожгли свои укрепления перед приходом римских войск.

Археолог города Парижа Элоди Перуджини держит в руках галльскую монету на месте раскопок. Фото: AFP - SIMON WOHLFAHRT

Первые результаты радиоуглеродного анализа деревянных элементов дают датировку в диапазоне от 200-го до 10-го года до нашей эры.

Подчеркивая, насколько важна представленная сегодня журналистам находка, мэр отметил общую скудость источников: «У нас сохранилось мало исторических свидетельств об этом периоде: один текст — «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря, — и затем потребуется ещё целое столетие, прежде чем появятся другие письменные свидетельства об истории Парижа».

Жюльен Авенен, руководитель археологического отдела города Парижа. Фото: YS, RFI

«Особенно волнительно обнаружить, возможно, первый археологический след истории нашего города, учитывая, что галльской каменной кладки сохранилось очень-очень мало — очень мало вообще по всей Франции, и особенно мало на севере страны. Так что, конечно, предстоит еще много работы, но это все же большое открытие, которое меняет наше представление об истории нашего города и о том, как он формировался», — добавил Эмманюэль Грегуар.

Остров Сите против Нантера: где историки ищут истоки галльской Лютеции

О галльской Лютеции, как упомянул мэр, известно главным образом из текстов Юлия Цезаря. «В 53 году до нашей эры он прибыл в «Лютецию паризиев», где созвал собрание галльских племен. В 52 году его легат Тит Лабиен провел сражение за Лютецию: Цезарь описывает город как оппидум (крупное укрепленное поселение) паризиев, расположенный на острове Сены», — напомнили в министерстве культуры: «На протяжении нескольких столетий оставался без ответа вопрос, где именно находилась эта Лютеция. Гипотеза о ее расположении на острове Сите основывалась на описании Цезаря — острова, соединенного мостами и расположенного в излучине Сены, — а также на сохранении названия Лютеции в античности».

Археологи на месте раскопок. Фото: Y.SAFRONOV, RFI

Но до сих пор археологических свидетельств структурированного галльского поселения на острове Сите не было, и в качестве альтернативы предлагалось другое место — поселение в излучине Сены в парижском пригороде Нантере.

Нынешнее здание Отель-Дьё было построено в XIX веке. Фото: YS, RFI

Мэр Парижа подтвердил эту неопределенность и с точки зрения городской истории: «Исторически паризии в основном обосновались на левом берегу Сены, в районе Берси, где были обнаружены некоторые очень-очень древние находки, связанные с Парижем. Но присутствие паризиев на острове Сите никогда прежде обнаружено не было».

Место раскопок. Фото: YS, RFI

Несмотря на то, что еще предстоит кропотливая долгая работа, Жюльен Авенен, руководитель археологического отдела города Парижа говорит, что уже сегодня галльское происхождение сооружения «почти не вызывает сомнений».

«Один из наиболее значимых памятников»

Министр культуры Франции Катрин Пегар назвала находку исключительной с научной точки зрения: «Возможно, перед нами один из наиболее значимых из когда-либо обнаруженных памятников, позволяющих понять галльскую Лютецию. Научная осторожность пока требует установить его функцию и хронологию, однако совокупность имеющихся сегодня свидетельств особенно примечательна».

На месте раскопок министр (бывшая журналистка) говорила о том же еще более эмоционально: «Я думаю, что это совершенно особенный момент. Все-таки головокружительно оказаться здесь и вдруг, совершенно неожиданно, обнаружить, вероятно, истоки города Парижа».

Пегар, как и мэр Грегуар, подчеркнула «выдающуюся роль» археологов: «Думаю, прежде всего именно им нужно воздать должное, потому что благодаря им мы можем пережить этот совершенно трогательный момент». Сказав это, министр культуры отметила, что находку «совершенно невозможно было предвидеть» и что она «является абсолютно уникальной».

«Эта галльская стена напоминает нам о присоединении паризиев к Верцингеториксу, восставшему против Рима Цезаря. Теперь мы должны сделать все необходимое, чтобы научно задокументировать этот исключительный памятник нашего наследия и сделать его доступным для парижан, парижанок и всех тех, кто любит Париж», — сказал градоначальник Грегуар.

Что будет дальше

Учитывая характер находки, «в соответствии с Кодексом культурного наследия в середине сентября Территориальная комиссия по археологическим исследованиям Центр — Север утвердила заключение об «исключительной значимости объекта»». «Дополнительное предписание Регионального управления по делам культуры Иль-де-Франс позволит продолжить раскопки и изучить весь комплекс сооружений», — говорится в заявлении мэрии и минкульта.

Археологи намерены установить «точное назначение стены, максимально точную дату ее строительства, обстоятельства разрушения и заброшенности, взаимосвязь между стеной и платформой из песка и гравия, наличие возможных сооружений со стороны Сены и более древних культурных слоёв под сооружением».

Стена находится на значительной глубине, и архитектурный проект реконструкции Отель-Дьё «не предусматривает её сохранения на месте». Демонтаж осложняется хрупким состоянием объекта: каменные блоки, подвергшиеся сильному воздействию огня, сильно разрушены, как и большая часть деревянных элементов, которые обуглились».

Так что в ближайшие недели будет изготовлена форма для реконструкции части крепостной стены с использованием оригинальных облицовочных камней — эту реконструкцию впоследствии выставят для публики «в одном из парижских музеев». Кроме того, будет создана цифровая документация находки, в том числе методом фотограмметрии и 3D-реконструкции, а сам демонтаж проведут с мерами предосторожности, необходимыми для сохранения информации обо всех элементах памятника.

«А дальше историки и писатели сделают остальное…», — сказал, стоя над котлованом, парижский мэр Грегуар.

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