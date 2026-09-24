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17-летний японец побил мировой рекорд в плавании брассом

  • 24.09.2026, 18:05
  • 1,212
17-летний японец побил мировой рекорд в плавании брассом
Фото: Reuters

Син Охаси показал время меньше 2 минут 5 секунд.

Японский пловец Син Охаси показал время меньше 2 минут 5 секунд на дистанции 200 метров брассом, установив новый мировой рекорд.

На Азиатских играх в Японии 17-летний Охаси проплыл дистанцию за 2 минуты 4,83 секунды, превзойдя достижение китайца Цинь Хайяна от 2023 года (2 минуты 5,48 секунды).

Охаси ранее в этом году установил мировой рекорд среди юниоров на этой дистанции (2.06,59).

Второе место занял Денис Петрашов (2.08,67), который принес Узбекистану первую в истории медаль Азиатских игр в плавании и установил национальный рекорд, отмечает SwimSwam. Бронзу взял кореец Чо Сонджэ (2:08,76).

Ранее Охаси на Азиатских играх взял золото на 100-метровке брассом и два серебра в комбинированных эстафетах 4х100 м (мужской и смешанной).

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