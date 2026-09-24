В Европе раскритиковали приглашение Путина на саммит G20 6 24.09.2026, 17:58

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ЕС намерен использовать встречу для осуждения войны против Украины.

Евросоюз намерен использовать предстоящий саммит G20 в Майами для осуждения российского вторжения в Украину независимо от того, приедет ли на встречу Путин. США официально пригласили российского президента на саммит, который пройдет в декабре, однако в Брюсселе заявили, что присутствие Москвы не повлияет на позицию ЕС, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что Россия сама стала причиной многих проблем, которые обсуждаются на площадке G20. «С 2022 года ЕС последовательно и решительно использует встречи G20, чтобы осуждать полномасштабное вторжение России и призывать к его прекращению», — сказал он.

По его словам, этот подход сохранится независимо от состава участников будущего саммита.

Инициатором приглашения Путина выступили США, председательствующие в G20 в этом году. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что встреча должна дать российскому президенту возможность поговорить не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Кремль подтвердил получение приглашения и сообщил, что изучит его.

Путин не посещал саммиты G20 лично после начала войны. Последний раз он присутствовал на встрече лидеров «двадцатки» в 2019 году в Осаке.

Инициатива Вашингтона уже вызвала неоднозначную реакцию в Европе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что приглашение Путина может подтолкнуть Москву к продолжению агрессии против Украины.

При этом Киев готов использовать саммит для продвижения идеи прямых переговоров. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит возможную трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным, если стороны договорятся о таком формате.

Позиция ЕС при этом не зависит от того, появится ли российский президент в Майами. «Этот подход продолжится независимо от участников любой встречи G20», — подчеркнули в Еврокомиссии.

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