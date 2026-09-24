В центре Минска заметили сильное задымление

В центре Минска заметили сильное задымление2
- 24.09.2026, 17:24
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К месту приехали семь машин МЧС.
В общежитии на улице Красной в Минске днем 24 сентября произошел пожар. Жильцы успели самостоятельно покинуть здание, пострадавших нет, сообщили в МЧС.
ообщение о возгорании в комнате общежития поступило на номер 112. Когда спасатели прибыли на место, из окна на четвертом этаже шел дым.
Во время разведки сотрудники МЧС выяснили, что в одной из комнат загорелось имущество. Пожар ликвидировали.
К общежитию направили семь единиц техники. После тушения спасатели продолжили работать на месте и проводить дымоудаление.