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В центре Минска заметили сильное задымление

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  • 24.09.2026, 17:24
  • 2,700
В центре Минска заметили сильное задымление

К месту приехали семь машин МЧС.

В общежитии на улице Красной в Минске днем 24 сентября произошел пожар. Жильцы успели самостоятельно покинуть здание, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

ообщение о возгорании в комнате общежития поступило на номер 112. Когда спасатели прибыли на место, из окна на четвертом этаже шел дым.

Во время разведки сотрудники МЧС выяснили, что в одной из комнат загорелось имущество. Пожар ликвидировали.

К общежитию направили семь единиц техники. После тушения спасатели продолжили работать на месте и проводить дымоудаление.

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