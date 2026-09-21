СМИ: КГБ провел массовые задержания офицеров на авиабазе в Мачулищах 19 21.09.2026, 16:36

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Фото: sb.by

Среди задержанных есть опытные пилоты и полковники.

На авиабазе в Мачулищах КГБ задержал не менее десяти действующих и бывших военнослужащих, среди которых есть полковники, пишет «Наша Ніва». Силовики связывают их с бывшим подполковником Дмитрием Зорей.

Задержанные — бывшие сослуживцы и знакомые Зори, который служил на 50-й смешанной авиабазе в Мачулищах. Сейчас они находятся в СИЗО КГБ. В основном речь идет о пилотах с большой выслугой. Военнослужащих подозревают в контактах с Зорей.

При этом задержанные, как утверждается, отрицают, что намеренно передавали Зоре какую-либо информацию. Военным якобы ранее сообщали, что его считают «предателем», и рекомендовали прекратить с ним контакты. Однако некоторые бывшие сослуживцы продолжали общаться с ним на общие темы по старому знакомству.

Какие именно обвинения предъявлены задержанным, неизвестно. Предположительно, речь может идти о «содействии экстремистской деятельности» или «измене государству», однако подтвержденной информации о статьях уголовных дел пока нет.

О задержании самого Дмитрия Зори стало известно несколько дней назад. Он также находится в СИЗО КГБ.

В конце военной карьеры Зоря занимал административную должность на авиабазе в Мачулищах, а после увольнения из армии уехал в Польшу. В сентябре 2022 года Александр Лукашенко лишил его звания подполковника.

После отъезда из Беларуси Зоря занимался сбором информации и аналитической работой. Независимого подтверждения этих сведений нет.

В начале 2026 года Зоря внезапно исчез из Польши. Его последняя публикация в Instagram датирована 3 февраля. Как он оказался в Беларуси, до сих пор неизвестно — вероятнее всего, вернулся самостоятельно.

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