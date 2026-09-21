В Норвегии подтвердили угрозу новых российских атак в Европе 21.09.2026, 16:31

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Речь идет о возможных диверсиях, дронах и других гибридных действиях.

Польские предупреждения о том, что РФ, скорее всего, планирует напасть на европейские страны, следует воспринимать «очень серьезно». Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, цитирует TVP World.

Известно, что на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может нанести «гибридные удары с помощью дронов и ракет» по Польше и другим странам НАТО, поддерживающим Украину, в ближайшие недели и месяцы, при этом выдавая их за случайные.

Стере подчеркнул, что норвежские разведывательные службы подтвердили достоверность этой оценки.

«Существуют реальные угрозы, связанные с гибридной деятельностью, вплоть до потенциального саботажа, которые могут исходить из России. Я считаю, что предупреждение премьер-министра Туска следует воспринимать серьезно», - отметил он во время пресс-конференции в Оттаве вместе с премьер-министром Канады Марком Карни.

В то же время глава чешской службы внутренней разведки (BIS) Михал Коуделка заявил, что Москва, помимо усиления активности БПЛА, может осуществить небольшое вторжение на территорию стран НАТО, граничащих с РФ.

«Это возможно. Это может включать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом, масштабную кампанию влияния», - предупредил он в интервью The Guardian.

Также глава Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвиец заявил, что, хотя Москва, скорее всего, готовится к эскалации напряженности в Европе, остается неясным, будут ли ее действия выходить за рамки психологической операции.

«До сих пор остается открытым вопрос, есть ли у них прямые и конкретные планы или это лишь часть их общих попыток посеять страх и неопределенность в западном обществе», - сказал он в интервью The Guardian.

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